Члены избиркомов в подмосковном Королеве участвовали в фальсификации выборов депутатов городского совета 8 сентября

Члены избирательных комиссий в подмосковном Королеве участвовали в фальсификации выборов депутатов городского совета 8 сентября, — сообщает «Новая газета». По данным издания, непосредственно в день выборов они вбрасывали дополнительные бюллетени в урны для голосования вместе с участниками так называемых каруселей. По итогам голосования, 21 из 30 депутатских мандатов в городском совете Королева получили кандидаты от «Единой России».
2019-10-23T14:31:00+03:00
2019-10-23T14:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 23 октября 2019
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