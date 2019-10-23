Владимир Путин готовит себе преемника на посту президента России

Преемственность власти – это обязанность любого ответственного политика, — заявил генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» телеведущий Дмитрий Киселев. Он выступил перед первокурсниками факультета журналистики МГУ. Мероприятие заранее не анонсировалось, — отмечает РБК. Полномочия Путина на посту президента истекают в 2024 году. По Конституции, одно и то же лицо не может занимать пост президента больше двух сроков подряд.
2019-10-23T14:30:00+03:00
2019-10-23T14:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 23 октября 2019
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