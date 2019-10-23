Путин: Россия списала долги африканских стран на 20 миллиардов долларов

Россия списала долги африканских стран на 20 миллиардов долларов, — сообщил президент Путин на форуме «Россия-Африка» в Сочи. По словам Путина, российские компании успешно работают в Африке в разных секторах экономики, и есть хороший потенциал развития. Речь идет об увеличении товарооборота в два раза в ближайшие годы. Сейчас это более 20 миллиардов долларов; 7 миллиардов приходится на торговлю с Египтом.
2019-10-23T14:30:00+03:00
2019-10-23T14:31:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 23 октября 2019
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