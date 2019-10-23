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Эксклюзив Эха 14:12, 23 октября 2019

Защита бизнесмена Израйлита подаст несколько исков по факту использования декларации об амнистии капиталов

Защита бизнесмена совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита подаст несколько ходатайств и исков по факту использования декларации об амнистии капиталов в его уголовном деле. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Виктория Бурковская.

Как напомнила адвокат, Верховный суд не нашел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ декларации об амнистии капитала при рассмотрении дела Израйлита. «Верховный суд ответил дословно следующее: суд имел право разрешить выемку, потому что в декларации находится налоговая тайна. Причем со ссылкой на ФЗ о добровольном декларировании. Суд полностью проигнорировал, что вообще-то этот закон написан именно для того, чтобы налоговая тайна и информация в декларации никогда и ни при каких условиях не могла попасть в уголовное или административное дело», — отметила В.Бурковская.

Она подчеркнула, что защита продолжит «ходатайствовать об исключении доказательств» и будет дальше обжаловать данное решение. «Также мы будем стремиться привлечь к ответственности лиц, разгласивших налоговую тайну»,  — заключила адвокат.

Израйлита задержали в декабре 2016 года по делу о хищениях, выделенных на развитие порта, позднее он был арестован. Бизнесмену вменяют мошенничество в особо крупном размете (ч. 4 ст. 159 УК), совершение валютных операций по переводу на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193.1 УК РФ) и легализацию преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу.

Следствие оценило ущерб от действий Израйлита в 3,16 млрд руб.



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