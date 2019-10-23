Палата Представителей Конгресса США приняла законопроект о допинговом сговоре

Так в Штатах решили увековечить имя бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В ключевой статье «Акта Родченкова» говорится об установлении уголовного наказания за умышленное изготовление, распространение и использование запрещенных препаратов, если такое «мошенничество» каким-либо образом затрагивает интересы США.

В качестве санкций предлагаются штрафы в размере до $1 млн, а также тюремное заключение сроком до десяти лет.

Кроме того, «Акт Родченкова» закрепляет за пострадавшими право требовать денежную компенсацию в гражданских судах. А людям, информирующим о нарушениях, будет гарантирована защита с помощью правоохранительной системы США.

Отмечу, что данный законопроект еще на стадии обсуждения вызвал крайне негативную реакцию со стороны Международного олимпийского комитета. В МОК опасаются, что американцы пытаются распространить свое уголовное законодательство на всех участников олимпийского движения. В то время, как в самих Штатах в главном для страны спортивном сегменте — ведущих профессиональных лигах — уровень жесткости допинг-контроля по прежнему минимален.

Комментируя стремление США более эффективно сражаться со спортивным мошенничеством, МОК порекомендовал им вступить в Международное партнерство против коррупции в спорте.