В годовщину теракта на Дубровке москвичи несут цветы к мемориалу погибшим заложникам

Несмотря на годовщину теракта, на площади у театрального центра сейчас мало что напоминает о тех событиях. Каких-либо памятных мероприятий сегодня не запланировано, и только изредка к мемориальной доске, установленной неподалеку от входа в здание, подходят люди с букетами цветов. Среди них — как бывшие заложники, навсегда запомнившие октябрьские дни 2002-го, так и обычные люди, которых трагедия не оставляет равнодушными даже спустя 17 лет. Музыкант Игорь Васильев рассказал, что потерял друзей во время теракта и теперь каждый год приходит возложить цветы к мемориалу.

Перед табличкой с именами погибших расположены две полки – сейчас они заставлены почти полностью. Приносят сюда не только цветы, лампадки и свечи, но в основном пространство занимают детские игрушки. Это дань памяти 10 детям, погибшим в стенах театрального центра. Всего же жертвами теракта, по разным данным, стали от 130 до 174 человек. Также большая охапка гвоздик лежит у памятника жертвам террора, расположенного неподалеку от входа в театральный центр.

Церемония памяти жертв теракта на Дубровке пройдет 26 октября на площади у театрального центра.