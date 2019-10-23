Мосгорсуд признал законным решение о продлении меры пресечения фигуранту «московского дела» Сергею Фомину

Мосгорсуд признал законным решение о продлении меры пресечения фигуранту так называемого «московского дела» Сергею Фомину. Он пробудет под домашним арестом в связи с обвинениями в участии в массовых беспорядках по меньшей мере до января.

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека — обязанность государства» — эта статья Конституции отпечатана на футболке Сергея Фомина. Поддержать его в Мосгорсуд пришли фигурант «московского дела» Алексей Меняйло, а также Дмитрий Проказов, у которого прокуратура требовала забрать годовалого сына из-за того, что он на акции 27 июля передал ребенка в руки Фомину.

Во время заседания Фомин просил суд о том, чтобы не разрешать съёмку журналистам Федеральных каналов, поскольку в своих сюжетах о нем они врут. Как мужчина пояснил позже, его позиция также связана с тем, что, по всей видимости, изначально меру пресечения ему назначили за то, что он отказался общаться с журналистами НТВ, которых к нему направил следователь. Это интервью, уверен он, планировалось использовать в пропагандистских целях. Это подтверждает и тот факт, что ни одному либеральному СМИ взять интервью у Фомина не разрешили.

Эту речь судья несколько раз пыталась прервать, но мужчина продолжал ее зачитывать, не обращая внимания. Защита настаивала на том, чтобы суд отменил домашний арест — для такой меры пресечения изначально не было оснований, а теперь еще и изменились обстоятельства: мать Фомина была вынуждена уехать на полгода и больше не может обеспечивать его продуктами. Чтобы подтвердить это на заседании допросили отца мужчины. Адвокат также подчеркнул, сто его подзащитный никак не может помешать работе следователей, да и чем они сейчас занимаются непонятно. Он напомнил, что допросили уже более 300 свидетелей, исследовали более 300 часов видеоматериалов, в следственной группе около 100 человек, а дело расследуют уже 3 месяца.

Сам Фомин отмечал, что не знает, почему он здесь находится. Он считает себя ни в чем не виновным и уверен, что в стране со справедливым судом и беспристрастным следствием, он изначально не был бы арестован. Судья считает иначе — она оставила решение Басманного суда о продлении ареста в силе.

Напомним, что Фомин добровольно пришел в отделение полиции, когда узнал о том, что его объявили в розыск по делу о «массовых беспорядках».