Правозащитная организация «Комитет за гражданские права» оказалась на грани закрытия

Не исключено, что работу придется прекратить после задержания директора комитета Андрея Маякова, — сказал агентству «Интерфакс» председатель организации, член СПЧ Андрей Бабушкин. Он считает, что условий для работы «Комитета за гражданские права» в России нет. Накануне у правозащитников прошел обыск. Зампреда организации Андрея Маякова забрали на допрос. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, — сказала в интервью «Эху Москвы» член правления «Комитета за гражданские права» Юлия Перепелова.

Андрея Маякова подозревают в покушении на мошенничество. По версии следствия, он получил деньги от человека, приговоренного к длительному сроку лишения свободы, предложив тому за 2 с половиной миллиона рублей посодействовать в обжаловании приговора.