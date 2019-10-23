Верховный суд фактически разрешил использовать декларации об амнистии капитала в уголовных делах

Он подтвердил право силовиков на соответствующие действия. Об этом пишет газета «Ведомости».

На каком основании Верховный суд принял такое решение – непонятно, — сказала «Эху Москвы» адвокат бизнесмена Валерия Израйлита Виктория Бурковская.

В 2014-ом году президент России Владимир Путин обещал, что те, кто воспользуется амнистией капиталов, могут рассчитывать на защиту.

Рассчитывать на подобные гарантии со стороны государства, было ошибкой, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко.

В России было два этапа амнистии капиталов. Второй завершился в феврале этого года. В первую волну поступило более семи тысяч деклараций, на втором этапе – почти 12 тысяч.