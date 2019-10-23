Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным еще раз повысить налог на ввоз пальмового масла

«Чтобы меньше народ травили», — сказал Володин. По его мнению, руководитель бюджетного комитета Андрей Макаров должен взять этот вопрос под свой контроль. С 1 октября в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс. Они исключили пальмовое масло из списка товаров, при продаже которых используется льготная ставка НДС в 10%.