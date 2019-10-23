Турция завершила военную операцию в Сирии в соответствии с договоренностями с США и Россией и после получения соответствующих гарантий. Однако, это не означает, что Турция уходит из Сирии, — заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Анкара обещает и дальше бороться с террористами, чтобы не дать им возможность закрепиться вблизи своих границ. Террористическими в Турции признаны «Рабочая партия Курдистана» и силы самообороны сирийских курдов.
2019-10-23T13:32:00+03:00
2019-10-23T13:39:16+03:00
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13:32, 23 октября 2019
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