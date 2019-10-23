Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»

За три года на благоустройство планируется потратить свыше 312 миллиардов рублей. Это крупнейший проект в современной истории Москвы, программа формируется с учетом мнения жителей, — заявил РБК источник в мэрии. В частности, по его словам, на 2021-ый год запланированы работы по экологической реабилитации Битцевского лесопарка, долины реки Сетунь, Лианозовского и Медведковского лесопарков и других территорий, площадью более полутора тысяч гектаров.

Изначально программа комплексного благоустройства «Моя улица» была рассчитана до 2018-ого года. Однако, вице-мэр по ЖКХ Петр Бирюков заявил, что программа не закончится никогда.