Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста фигуранту «московского дела» Сергею Фомину

По данным следствия, Фомин организовал и принял участие в массовых беспорядках. Фигурант свою вину не признает.

Журналисты и деятели культуры подписали открытое письмо в поддержку Фомина и других обвиняемых по «московскому делу». Они требуют освободить всех фигурантов и привлечь к ответственности «инициаторов и исполнителей политических репрессий». Письмо подписали около 150 человек.