Бойцы Росгвардии оцепили станцию Шиес, рядом с которой строят мусорный полигон, — сообщает «Новая газета» со ссылкой на активистов. По их данным, одновременно росгвардейцы перекрыли дороги в соседний поселок, где по неизвестной причине отключено электричество и не работает интернет. Жители Архангельской области уже год протестуют против строительства мусорного полигона. Президент Путин поручил учесть мнение людей, после чего подрядчик строительства объявил, что работы приостановлены до весны. Однако, периодически строительная техника и бензовозы пытаются проехать на стройплощадку.