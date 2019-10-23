Верховный суд не усмотрел нарушений закона в действиях сотрудников ФСБ, которые изъяли декларации об амнистии капитала при расследовании уголовного дела Валерия Израйлита. Это совладелец компании «Усть-Луга», которая строила одноименный порт в Ленинградской области. Эксперты «Ведомостей» считают, что использование подобных деклараций вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.