Верховный суд не усмотрел нарушений закона в действиях сотрудников ФСБ, которые изъяли декларации об амнистии капитала при расследовании уголовного дела Валерия Израйлита. Это совладелец компании «Усть-Луга», которая строила одноименный порт в Ленинградской области. Эксперты «Ведомостей» считают, что использование подобных деклараций вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
2019-10-23T13:30:00+03:00
2019-10-23T13:41:50+03:00
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13:30, 23 октября 2019
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