Экономист Дмитрий Потапенко: Практика использования деклараций об амнистии капитала в уголовных делах продолжится в РФ

Практика использования деклараций об амнистии капитала в уголовных делах продолжится в России. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко.

«Все, кто подали эти декларации, по сути дела передали информацию о своем имуществе во все структуры — фактически это явка с повинной со всеми вытекающими, в том числе с возбуждением дел. Я думаю, последнее — это вопрос времени и желания правоохранительных органов», — сказал Д.Потапенко.

Он полагает, что это повлечет рост цен на услуги юристов по разработке схем закрытого владения компанией.

Ранее стало известно, что Верховный суд не увидел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ декларации об амнистии капитала при рассмотрении дела бизнесмена, совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Его заподозрили в поставке некачественных труб для строительства одноименного порта в Ленинградской области и выводе денег за границу.

В декабре 2016 года Израйлит подал в Федеральную налоговую службу декларацию об амнистии капитала, которую при расследовании уголовного дела изъяли.

По словам адвокатов Израйлита, в суде прокурор признал, что это было «излишне», однако сторона обвинения продолжает использовать декларацию, хотя по закону этого делать нельзя. Верховный суд не увидел в этом нарушений и фактически разрешил использовать декларации об амнистии капитала в уголовных делах.

В 2014 году президент России Владимир Путин обещал, что те, кто воспользуется амнистией капиталов, получит «твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным».