Сегодня Мосгорсуд рассматривает апелляцию на продление домашнего ареста фигуранта «московского дела» Сергею Фомину

Его обвиняют в участии в массовых беспорядках. После акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля, Фомин был объявлен в розыск. Он сам пришел в полицию, при этом подчеркивает, что не считает себя виноватым. Изначально Фомина поместили в СИЗО. В начале сентября следствие ходатайствовало о домашнем аресте и суд согласился на эту меру. Во время сегодняшнего заседания Фомин сказал, что домашний арест вместо СИЗО ему назначили с целью использовать этот факт для пропаганды.

Судья Татьяна Соколова удалилась для вынесения решения.