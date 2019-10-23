Росгвардия оцепила станцию Шиес в Архангельской области

Там несколько месяцев идут протесты против строительства мусорного полигона.

Примерно тридцать бойцов ОМОНа приехали на станцию около пяти утра, — пишет сайт «Новой газеты» со ссылкой на местных активистов. Сейчас они полностью закрыли проезд и туда, и в соседний поселок УрдомА. По данным газеты, примерно в то же время, когда появились сотрудники правоохранительных органов, в поселении перестали работать электричество и интернет.

Росгвардейцы привезли с собой полевую кухню. Оцепив территорию, они сломали замок у шлагбаума, который не давал проехать к месту будущего полигона, и отвели в сторону дежуривших там активистов, — сообщает сайт 7x7.

Затем, пишет издание, работники ЧОПа проверили дорогу на наличие шипов и противоавтомобильных заграждений, после чего там, в сопровождении машин Росгвардии, проехало несколько бензовозов.

Ранее эту технику не пропускали активисты, которые протестовали против строительства мусорного полигона. По словам местных жителей, таким образом они препятствовали возведению свалки. Протестующие утверждают, что объект сильно повредит экологии региона, а конструируют его с многочисленными серьезными нарушениями.

Если план строительства полигона реализуют в полной мере, это будет самая большая свалка в Европе. Предполагается, что на неё будут свозить мусор из Москвы.