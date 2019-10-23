Путин намерен удвоить товарооборот РФ и стран Африки в ближайшие пять лет

$20 млрд товарооборота на сегодняшний день Путин охарактеризовал фразой «слишком мало».

За предыдущие 5 лет товарооборот между Россией и африканскими странами уже удвоился, достигнув $20 миллиардов, более $7 млрд из которых приходятся на долю товарооборота с Египтом. Президент России считает, что странам под силу удвоить эту цифру в ближайшие годы.

«Полагаю, нам вполне по силам в ближайшие 4-5 лет еще раз удвоить объем товарооборота, это как минимум» — цитирует Путина РИА Новости.

Путин назвал перспективным тот факт, что Россия входит в десятку крупнейших поставщиков продовольствия в Африку и экспорт сельскохозяйственной продукции на рынки стран этого континента превышает оружейный экспорт.

Президент РФ поприветствовал процессы интеграции, которые ведутся на континенте, а также создание Африканской континентальной зоны свободной торговли. По его словам, Россия готова к взаимодействию с новой структурой.

Ранее на том же форуме президент РФ рассказал о списании долгов африканским странам на сумму более $20 миллиардов