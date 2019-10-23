Палата представителей Конгресса США приняла так называемый закон Родченкова

В документе речь идет о необходимости применять санкции в отношении причастных к сговору с целью использования допинга в спорте. Максимальное предусмотренное наказание – 10 лет лишения свободы и до миллиона долларов штрафа. В тексте говорится, что документ может применяться не только на территории США, — пишет сайт «Чемпионат.com». Закон назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который уехал в США и обвинил российские власти в организации системы употребления допинга.
2019-10-23T12:32:00+03:00
2019-10-23T12:37:48+03:00
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12:32, 23 октября 2019
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