Росгвардия сегодня рано утром оцепила станцию Шиес в Архангельской области

ОМОН прибыл к площадке, где собираются строить мусорный полигон, против которого выступают местные жители. Одновременно, как сообщает «Новая газета», Росгвардия перекрыла дороги в соседний поселок Урдома. Там отключено электричество и нет интернета. Некоторые местные жители, как пишет сайт 29.ru, связывают отключения с событиями вокруг строительства полигона. Издание 7х7 сообщает, что на стройку в Шиесе в сопровождении полиции, ОМОНа и Росгвардии, приехали несколько бензовозов. До сих пор активистам удавалось блокировать ввоз топлива, фактически препятствуя строительству.
2019-10-23T12:31:00+03:00
2019-10-23T12:37:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 23 октября 2019
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