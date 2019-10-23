Росгвардия сегодня рано утром оцепила станцию Шиес в Архангельской области

ОМОН прибыл к площадке, где собираются строить мусорный полигон, против которого выступают местные жители. Одновременно, как сообщает «Новая газета», Росгвардия перекрыла дороги в соседний поселок Урдома. Там отключено электричество и нет интернета. Некоторые местные жители, как пишет сайт 29.ru, связывают отключения с событиями вокруг строительства полигона. Издание 7х7 сообщает, что на стройку в Шиесе в сопровождении полиции, ОМОНа и Росгвардии, приехали несколько бензовозов. До сих пор активистам удавалось блокировать ввоз топлива, фактически препятствуя строительству.