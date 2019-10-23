Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции в материковый Китай

Из-за этой инициативы горожане проводили массовые протесты.

Отзыв законопроекта удалось осуществить со второй попытки. Это должно было произойти еще на прошлой неделе, но повестка заседания изменилась из-за оппозиционных политиков, — пишет агентство ТАСС. Тогда они выкрикивали протестные лозунги и размахивали листовками.

Законопроект об экстрадиции подозреваемых в материковый Китай внесли в минувшем апреле. Это привело к массовым протестным акциям, в которых участвовали сотни тысяч людей. Нередко на улицах происходили беспорядки и стычки с полицией.

При этом, отзыв законопроекта вряд ли остановит протест, — пишет агентство Reuters со ссылкой на участников демонстраций. Они утверждают, что за это лето появились новые требования. Это амнистия всех задержанных протестующих, независимое расследование действий полиции и введение всеобщего избирательного права. Также активисты требуют не называть прошедшие акции «бунтом».

Ранее в китайских СМИ появилась информация о готовящейся отставке главы администрации Гонгконга Кэрри Лам, но в МИДе Китая эти сведения назвали слухами.