Член правления Комитета: Задержанный правозащитник Маяков до сих пор находится в ивс, его самочувствие ухудшилось

Задержанный заместитель руководителя Комитета за гражданские права Андрей Маяков до сих пор находится в изоляторе временного содержания, его самочувствие ухудшилось. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член правления Комитета Юлия Перепелова.

«Вчера после обыска Андрея задержали и направили в изолятор временного содержания. Сегодня должны быть следственные действия. Чувствует он себя очень плохо, так как у него много хронических заболеваний. К нему никого не пустили, кроме адвоката. Мы только привезли ему воду», — рассказала она.

Обыск в отделении Комитета за гражданские права в Москве прошли во вторник. Как отметила Ю.Перепелова, к ним в офис «ворвались непонятные люди». «Они не представились и ничем не объясняли свои действия, мы даже не знали, кто именно проводит обыск – СКР, ФСБ или сотрудники уголовного розыска. Председателя Комитета, члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрея Бабушкина туда не пускали. Мы ждали несколько часов. Когда приехал адвокат, его тоже не пустили», — уточнила она.

Вместе с тем Ю.Перепелова обратила внимание, что в то же время там были сотрудники телеканала НТВ, которые вели съемку.

Она не исключила, что таким образом Бабушкина хотят вынудить покинуть СПЧ. «Тем не менее, он думает о том, чтобы уходить из Совета — он этим живет, принимает людей, которые приезжают к нему со всей России», — подытожила Ю.Перепелова.