В Архангельской обл. Росгвардия оцепила станцию Шиес, где продолжаются акции против строительства мусорного полигона

В Архангельской области Росгвардия оцепила станцию Шиес, где продолжаются акции против строительства мусорного полигона. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на местных активистов. По их словам, около четырех утра приехали 30 бойцов ОМОНа, одновременно Росгвардия перекрыла съезд в соседний поселок — там отключили электричество. Кроме того, не работает интернет.

Активисты говорят, что под прикрытием Росгвардии на стройку в Шиесе прошли бензовозы с соляркой. До этого активистам удавалось блокировать подвоз топлива и таким образом препятствовать строительству.