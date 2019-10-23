Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила, почему решила сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении. Послание спортсменки опубликовано на ее странице в «Инстаграме».

Каких то 5 лет назад Ольга Подчуфарова считалась одним из главных талантов не только российского, но и мирового биатлона. Личная победа на этапе Кубка мира, несколько подиумов, медаль чемпионата мира в смешанной эстафете. А вслед за этим — проблемы со здоровьем, стремительное падение. И решение завершить карьеру.



Впрочем, без биатлона Ольга продержалась лишь год. И в августе заявила, что вновь готова выйти на трассу. Но уже – в составе сборной Словении.

В своем обращении в Инстаграмме Подчуфарова отметила, что по мнению болельщиков весь наш спорт — это подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это всё — шапито. Но я не хочу быть в нём грустным клоуном. И потому меняю вектор – объяснила биатлонистка перемены в своей карьере.

Добавим, что Союз биатлонистов России не стал возражать против желания Подчуфаровой выступать под флагом Словении.