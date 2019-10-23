Бывшего сенатора и экс-депутата Госдумы Ахмеда Билалова задержали в США

В России против него заведено уголовное дело.

Сотрудники миграционной и таможенной полиции задержали россиянина у него дома во Флориде – пишет американская газета Miami Herald со ссылкой на свои источники. Почему это произошло, пока не сообщается.

Представители российской дипмиссии сейчас пытаются выяснить причины задержания Билалова, и для этого написали соответствующее обращение в государственный департамент США – передает ТАСС. При этом, по данным агентства, россиянин находится в международном розыске, а в минувшем мае МВД России направляло американским коллегам запрос по делу бывшего сенатора.

Ахмеда Билалова подозревают в растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий. По версии следователей, преступления произошли в 2013-ом году, когда фигурант дела отвечал за подготовку олимпийских объектов. Тогда чиновника критиковал лично президент Владимир Путин. По словам главы государства, Билалов сорвал сроки строительства комплекса трамплинов «Русские горки» к Зимней Олимпиаде в Сочи.

Сам Ахмед Билалов ранее говорил в интервью газете Guardian, что опасается за свою жизнь, и что российские спецслужбы пытались отравить его ртутью.