В столичном Департаменте здравоохранения рекомендовали работникам офисов воздержаться от рукопожатий и объятий из-за сезона ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает агентство «Москва». Среди рекомендаций также вакцинация и протирание рабочего стола и предметов на нем дезинфицирующими салфетками.
В столичном Департаменте здравоохранения рекомендовали работникам воздержаться от рукопожатий и объятий из-за ОРВИ
В столичном Департаменте здравоохранения рекомендовали работникам офисов воздержаться от рукопожатий и объятий из-за сезона ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает агентство «Москва». Среди рекомендаций также вакцинация и протирание рабочего стола и предметов на нем дезинфицирующими салфетками.