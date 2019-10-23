В МВД РФ пока не получили уведомление от США о задержании бывшего сенатора и экс-депутата Ахмеда Билалова

В МВД России пока не получили уведомление от Соединенных Штатов о задержании бывшего сенатора и экс-депутата Ахмеда Билалова. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство «Интерфакс».

Собеседник агентства добавил, что в мае этого года правоохранительные органы Москвы и Вашингтона связывались по поводу Билалова с целью уточнить информацию. О задержании бывшего сенатора и экс-депутата в американском штате Флорида, — со ссылкой на источники сообщило издание «Майами Геральд».

Несколько лет назад Билалов отвечал за постройку комплекса трамплинов к олимпиаде в Сочи. Тогда президент Владимир Путин публично раскритиковал за срыв сроков строительства. На Ахмеда Билалова и его брата Магомеда завели уголовные дела о растрате и махинациях. Вскоре они покинули Россию.