Кремль обвинил Соединенные Штаты в предательстве курдов в Сирии

Соответствующее высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит агентство РИА Новости. По его словам, Вашингтон «предпочел оставить курдов на границе и едва ли не вынудить воевать с турками». Так Песков прокомментировал слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джефри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренности территории.

С 9 октября Турция проводит на севере Сирии операцию под кодовым названием «Источник мира» против курдов, которых считает террористами.

На прошлой неделе США и Турция договорились о временной приостановке операции. Вчера по итогам переговоров президентов Турции и России было объявлено, что военная операция в Сирии прекращается. Турецкие войска останутся лишь на той территории, которую уже успели захватить. С других территорий на границе курды должны вывести свои силы в течение пяти дней.