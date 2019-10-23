Столичный «Локомотив» уступил итальянскому «Ювентусу» в гостевом матче Лиге Чемпионов

Но выглядели на фоне именитого соперника весьма достойно.

Железнодорожники в матче против Ювентуса были близки к тому, чтобы преподнести сенсацию. Еще за 15 минут до конца встречи столичная команда была впереди. Гол, забитый Алексеем Миранчуком в середине первого тайма, долгое время оставался единственным. Хозяева беспрестанно атаковали, но ни Криштиану Роналду, ни его звездным партнерам пробить оборону Локо никак не удавалось.

И все же класс многократного Чемпиона Италии в итоге сказался. С интервалом всего в 2 минуты Пауло Дибала оформил дубль. И принес Ювентусу победу 2-1. Наставник москвичей Юрий Семин после игры заявил, что каждый из его подопечных выложился на сто процентов. И пообещал дать новый бой туринцам через две недели в Москве.

Сегодня еще один российский участник турнира – Зенит – сыграет на выезде против немецкого Лейпцига.