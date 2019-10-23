Столичные власти выделяют рекордную сумму на программу «Моя улица»

Чиновники назвали её крупнейшим проектом по благоустройству Москвы.

45 миллиардов рублей уйдет на реализацию программы в 2021-ом году, — пишет сайт РБК со ссылкой на проект московского бюджета. Предыдущий рекорд зафиксировали год назад, когда на благоустройство ушло 42 миллиарда. Источник издания в мэрии объяснил рост расходов тем, что «Моя улица» увеличится до небывалых масштабов и затронет почти 45 гектаров.

Опрошенные РБК эксперты утверждают, что расходы выросли, поскольку программа вышла за пределы Садового кольца и затрагивает не отдельные улицы, как раньше, а целые районы.

В рамках проекта, который запустили в 2015-ом году, проводится замена дорог, обновление и расширение тротуаров, установка нового освещения и многие другие работы. В городской администрации пообещали, что программу будут составлять с учетом мнения жителей. Ранее заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков говорил, что работы в рамках проекта «Моя улица» не закончится никогда.

Москвичи неоднократно критиковали программу «Моя улица». Многие горожане отмечают, что работы проводятся некачественно, а иногда обновление проводят по ночам из-за сжатых сроков.