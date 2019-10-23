МВД закрыло уголовное дело экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями из-за претензий Федеральной антимонопольной службы.

Постановление о возбуждении дела в отношении Дубровского было отменено как незаконное и необоснованное, рассказал «Интерфаксу» адвокат бывшего губернатора Рустам Курмаев. Какие-либо детали он раскрывать отказался.

О том, что против экс-главы Челябинской области возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями, 11 октября сообщил адвокат Игорь Трунов. Основанием стали результаты проверки ФАС – служба обнаружила признаки сговора при проведении госзакупок на ремонт дорог в регионе. Во время губернаторства Дубровского большинство контрактов получала компания «Южуралмост». Ущерб по делу о хищении оценивался более чем в 20 миллиардов рублей. Ранее сам экс-губернатор в беседе с РБК назвал обвинения надуманными, а информацию о возбуждении дела – ложной. По его словам, компания побеждала в тендерах в условиях честной конкуренции.

Дубровский возглавлял Челябинскую область с 2014-го по март этого года. После возбуждения дела стало известно, что он уехал в Швейцарию.