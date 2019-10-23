Замглавы правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Маякова заподозрили в покушении на мошенничество

Зам.главы правозащитной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова заподозрили в покушении на мошенничество на два с половиной миллиона рублей. Об этом сообщила помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.

Следователи утверждают, что вчера Маяков получил деньги от человека, приговоренного к длительному сроку лишения свободы за якобы содействие в пересмотре приговора.

Вчера в офисе организации прошел обыск, после чего Маякова повезли в Следственный комитет. Эти действия проводились с нарушением закона, на Маякова оказывали давление, — рассказал телеканалу «Дождь» председатель «Комитета за гражданские права» Андрей Бабушкин.

Международная организация " Комитет за гражданские права" была основана в 97-м году. Ее председатель Андрей Бабушкин – член Совета по правам человека при президенте России.