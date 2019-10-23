Посольство России в США запросило у Госдепартамента информацию о задержании бывшего сенатора и депутата ГД Билалова

Посольство России в США запросило у Госдепартамента информацию о задержании бывшего сенатора и депутата Госдумы Ахмеда Билалова. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сказал, что в Москве уведомление от США о задержании Билалова не получали.

Бывший член Совета Федерации и экс-депутат Госдумы, начиная с 2009 года несколько лет занимал должность вице-президента Олимпийского комитета России. Компания «Курорты Северного Кавказа», которую возглавлял Билалов, отвечала за постройку комплекса для прыжков с трамплина к Олимпиаде в Сочи. Строительство затянулось и потребовало дополнительных затрат.

После критики со стороны президента Владимира Путина Билалов лишился своих постов и покинул Россию. Это произошло на фоне возбуждения дел о растрате и махинациях.