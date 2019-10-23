Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания Конгрессу по делу об импичменте Дональду Трампу

Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания Конгрессу по делу об импичменте президенту Дональду Трампу. Представитель Демократической партии Дебби Шульц назвала их самыми компрометирующими из всех, что когда-либо слышала.

Билл Тейлор стал исполняющим обязанности посла США в Украине после того, как Дональд Трамп по необоснованным причинам в мае отозвал из Киева Мари Йованович — об этом она рассказала в Конгрессе ранее. Вчера Тейлор заявил, что Дональд Трамп напрямую ставил военную и финансовую помощь Украине и личную встречу с президентом Зеленским в зависимость от расследования Киевом Джо Байдена и его сына Хантера. Тейлор сообщил Конгрессу, что посол США в ЕС Гордон Сондланд сказал ему в какой-то момент, что совершил ошибку, заявив украинцам на встрече в Белом Доме о том, что от расследования Байденов зависит личная встреча Зеленского и Трампа. На самом деле, сказал Сонланд Тейлору, от расследования Байденов зависит вообще всё — и в том числе финансовая и военная помощь Украине.

«Он «сказал, что Трамп хочет загнать Зеленского в «публичную ловушку», заставив сделать публичное заявление об обязательстве расследовать Байденов», заявил Тейлор. Ранее стало известно, что текст такого заявления подготовил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По словам Билла Тейлора, параллельно с официальными органами власти, существовал неформальный канал принятия политических решений по Украине, который состоял из Курта Волкера, Гордона Сондланда, личного юриста Трампа Руди Джулиани и министра энергетики Рика Перри, подавшего на прошлой неделе в отставку.

Сегодня показания в Конгрессе будет давать заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер.