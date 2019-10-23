Сегодня исполняется 17 лет со дня захвата заложников в  Театральном центре на Дубровке

В этот день в 2002 году группа террористов ворвалась в зал, где показывали мюзикл «Норд Ост». Среди заложников – их было 916 человек, оказались зрители и артисты. Боевики удерживали их более двух суток. 26 октября начался штурм. Погибли 130 человек.

В Москве памятная церемония назначена на 26-е число. Российские руководители не любят отмечать даты, в которых они выглядели неприглядно, — отметил в эфире «Эха Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

«Норд Ост» стал одним из крупнейших терактов в истории России.