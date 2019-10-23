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09:00, 23 октября 2019

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Прецедент касается расследования в отношении совладельца порта «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Верховный суд не нашел нарушений в изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала, которая стала поводом для обвинения Израйлита в выводе средств по подложным документам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию судебного постановления. Защита бизнесмена пыталась оспорить действия ФСБ, но суд встал на сторону спецслужбы. По утверждению адвоката Израйлита Виктории Бурковской, своим решением судебный орган фактически узаконил использование спецдеклараций в качестве доказательств по уголовным делам.

Дело совладельца «Усть-Луги» стало первым прецедентом такого рода. Еще в 2015 году, когда приняли закон об амнистии капиталов, в нем был прописан запрет на использование данных из декларации как доказательства по любым уголовным делам. Президент Владимир Путин отдельно подчеркивал, что бизнесменам должны быть предоставлены гарантии защиты от уголовного преследования при легализации имущества в России.

Израйлит находится под арестом с декабря 2016 года. Его обвиняют в хищениях при строительстве порта «Усть-Луга» в Финском заливе. На основании декларации ему были предъявлены дополнительные обвинения по нескольким статьям, включая легализацию средств и мошенничество.



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