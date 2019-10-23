Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о прекращении турецкой военной операции в Сирии

Как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, теперь ситуация будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности. В том числе по отводу сил.

Переговоры лидеров России и Турции продолжались шесть часов. По итогам президенты подписали меморандум о взаимопонимании.

Лидеры, в частности, договорились, что турецкие войска останутся только на той территории Сирии, которую успели захватить с начала военной операции.

Турецкие власти, которые считают курдов террористами, начали операцию под кодовым названием «Источник мира» 9 октября. На прошлой неделе Реджеп Тайип Эрдоган договорился с вице-президентом США Майком Пенсом о том, что Турция приостановит военную операцию в Сирии на пять дней.