В США, по некоторым данным, задержан бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов

В США, по некоторым данным, задержан экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа», бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов. По данным источников издания «Майами Геральд», задержание вчера утром провела Служба иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности Соединенных Штатов в доме Билалова во Флориде. Причины неизвестны.



С 2009 по 2013 год Ахмед Билалов отвечал за постройку комплекса для прыжков с трамплина к олимпиаде в Сочи. Строительство затянулось, на него пришлось выделять дополнительные средства. После критики со стороны президента Владимира Путина, Билалов лишился своих постов и покинул Россию.

На него также было заведено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.