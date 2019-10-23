Президент Владимир Путин наградил главу следственной группы по «московскому делу» Рустама Габдулина

Ему присуждена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени. Опубликован соответствующий документ.

В числе прочего, старший следователь по особо-важным делам Габдулин был назначен руководителем группы по делу против Фонда борьбы с коррупцией и по расследованию пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».