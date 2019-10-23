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08:15, 23 октября 2019

Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Об этом пишет газета «Ведомости». Прецедентом стало использование декларации в деле совладельца копании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.

Верховный суд не нашел нарушений в действиях ФСБ. Речь идет о декларации, в которой предприниматели раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией. В случае с Израйлитом изъятая сотрудниками спецслужб декларация стала поводом для обвинения в выводе средств по подложным документам.

Адвокат предпринимателя Виктория Бурковская пыталась доказать, что по закону об  амнистии использовать такие сведения нельзя.



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