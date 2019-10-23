В США задержали бывшего вице-президента Олимпийского комитета России

Ахмеда Билалова взяли под стражу сотрудники иммиграционной и таможенной полиции, но что послужило причиной, остается неясным.

Экс-чиновник, бежавший из России, был задержан во вторник утром в своем доме в Санни-Айлс-Бич в штате Флорида. Об этом сообщает местное издание Miami Gerald. Остается неизвестным, был ли Билалов взят под стражу по запросу Москвы или же полиция заинтересовалась им по другим причинам. Представитель Интерпола в Вашингтоне заявил, что не обладает никакой информацией по этой теме. Билалов жил во Флориде со своей женой и новорожденным ребенком. Его адвокат не ответил на звонок журналистов. Посольство России в США направило в Госдеп запрос с просьбой прояснить обстоятельства задержания, передает ТАСС.

В 2013 году Билалов подвергся резкой критике со стороны президента Владимира Путина за затягивание сроков строительства комплекса для прыжков с трамплина в олимпийском Сочи. Вскоре чиновник был уволен с поста вице-президента Олимпийского комитета России, на него завели уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. После этого стало известно, что Билалов покинул страну.

После отъезда из России Билалов сообщал, что его пытались отравить ртутью. По предположению экс-чиновника, за этим могли стоять правительственные спецслужбы.