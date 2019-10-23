Россия и Турция договорились о прекращении военной операции Анкары в Сирии

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган накануне больше шести часов обсуждали детали соглашения. В итоге было было принято решение оставить под контролем Турции все уже занятые ею территории на северо-востоке Сирии, остальную же часть зоны безопасности должны патрулировать российские и сирийские силы.

Военная операция Турции в Сирии не должна пойти на пользу террористам. Об этом по итогам переговоров сказал президент Росси Владимир Путин.

Турция и Сирия должны будут вместе защищать мир и спокойствие на границе, это возможно только в условиях взаимоуважительного сотрудничества, — добавил Владимир Путин.