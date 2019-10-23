Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала

Речь идет о документе, в котором предприниматели раскрывают свои активы, чтобы избежать уголовного преследования. Как пишут «Ведомости», первым прецедентом стало использование в деле декларации совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Газета ссылается на копию постановления суда, который не нашел нарушений закона в действиях силовиков.

Ранее президент Владимир Путин обещал, что участники амнистии капиталов не столкнутся с уголовным преследованием.