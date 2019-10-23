Сегодня в Лозанне должно состояться заседание комитета по соответствию ВАДА, на повестке дня которого стоял вопрос о РУСАДА, однако произойдет это или нет, пока окончательно неизвестно.

Официальной информации об отмене заседания пока нет. Есть лишь косвенные свидетельства и слухи. Журналист немецкого канала АРД Хайо Зеппельт, после фильмов которого и начались дела о нарушении допинг-правил в России, написал в своем твиттере, что решения по РУСАДА отложено. По слухам не собирается в Лозанну и представители Минспорта, которые должны были встречаться с руководителями ВАДА. Глава комитете по соответствию кодексу Джонатан Тейлор заявил о том, что решение может быть вынесено уже новым руководством ВАДА, которое будет избрано в середине ноября. Ему и предстоит созывать внеочередной Исполком, который и воспользуется рекомендациями комитета по соответствию, но соберется ли этот орган сегодня пока окончательно не ясно.



По информации Зеппельта, в ВАДА предпочли внимательнее изучить полученные данные и обсудить предполагаемые последствия