17 лет назад произошёл один из самых громких терактов в России, он вошёл в историю под названием «Норд-Ост»

Погибли 130 человек, более семисот пострадали.

У мемориальной доски с именами погибших сегодня появятся новые цветы и детские игрушки. К театральному центру на Дубровке придут родственники жертв октябрьской трагедии 2002 года и пострадавшие. Траурного мероприятия сегодня нет. Его проведут в субботу. Последние несколько лет власти в эти дни предпочитают хранить молчание. Год назад в Кремле объясняли это тем, что президент Путин отдал дань скорби всем погибшим в терактах в День памяти жертв терроризма в начале сентября. Напомню, 17 лет назад 40 вооруженных чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватили заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Террористы заминировали зал, больше двух суток удерживали 916 зрителей, артистов и работников театрального центра. Боевики требовали вывода российских войск из Чечни. На третий день заложников освободили в ходе спецоперации. В результате штурма погибли 125 человек, ещё пятерых убили террористы. При штурме спецназ применил усыпляющий газ, точный состав неизвестен. До сих пор родные погибших критикуют власти за плохую координацию при проведении спасательной операции.

Российский президент ранее признался, что лично принял решение о штурме театрального центра на Дубровке. Об этом глава страны рассказывал в фильме журналиста Андрея Кондрашова «Путин».