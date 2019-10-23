Владимир Зеленский встретится сегодня с автором так называемой формулы Штайнмайера

Президенты Украины и Германии обсудят европейские и внешнеполитические вопросы.

Оба лидера будет общаться на нейтральной территории. И Зеленский, и Франк-Вальтер Штайнмайер находятся с рабочим визитом в Японии. У обоих – насыщенная программа, главным пунктом из которых стала церемония интронизации императора Нарухито.

Президенты общались в начале лета в Берлине, вскоре после инаугурации Владимира Зеленского. Сегодняшняя неформальная встреча пройдет в узком кругу. Повестка не разглашается. Очевидно, речь будет идти, в том чилсе о ситуации в Донбассе. Штайнмайер, будучи министром иностранных дел ФРГ, стал автором одноименной формулы по урегулированию на юго-востоке Украины.

Особый статус неспокойного региона будет закреплен в украинских законах после того, как на оккупированных территориях пройдут местные выборы, легитимность которых признает ОБСЕ. Киев согласился на формулу в начале октября.

Решение властей вызвали акции протеста. Их участники восприняли данный документ как капитуляцию перед Россией.