Российская академия наук попросила Минобрнауки пересмотреть правила общения между отечественными и зарубежными учеными

В РАН опасаются, что различного рода ограничения могут привести к стагнации российской науки. Об этом говорится в постановлении президиума организации, которое у себя в Фейсбуке разместил вице-президент Академии Алексей Хохлов. В президиуме РАН обращают внимание, в частности, на излишнюю регламентацию контактов российских и зарубежных ученых, не участвующих в секретных разработках. Также, согласно принятому постановлению, ученые считают, что буквальное следование ограничительным документам ставит под угрозу выполнение ряда нацпроектов и ведет к деградации научной деятельности. Хохлов отметил, что документ будет сегодня направлен в Минобрнауки. Ведомство ранее направило приказ, в котором говорится, что российские ученые для встречи с иностранным коллегой должны получить разрешение от своего директора. После этого, как отмечается, им необходимо направить отчет, указав основную тему беседы и паспортные данные участников.

В Минобрнауки на обращение РАН пока никак не отреагировали.