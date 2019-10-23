Президент Турции обвинил США в неполном выполнении договоренностей по Сирии

Речь идет о соглашении о приостановлении военной операции, которое ранее приняли Вашингтон и Анкара. Тогда США пообещали, что курдские формирования выйдут за тридцатикилометровую зону к югу от границы, а также то, что Белый дом отменит санкции против Турции, и не будет вводить новые.

Накануне Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились прекратить военную операцию – об этом сказал глава российского МИДа Сергей Лавров. Лидеры двух стран пришли к тому, что за Анкарой останется уже захваченная часть территории. Остальную будут контролировать российские и сирийские силы.