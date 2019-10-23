Сотрудник Белого дома, рассказавший о саботаже решений Дональда Трампа, готовится выпустить о нем книгу

Телеканал CNN сообщает, что она будет называться «Предостережение» и появится на прилавках уже в следующем месяце. На сайте издательства книга описывается как «беспрецедентный закулисный портрет президентства Трампа от анонимного высокопоставленного сотрудника администрации». Как уточняется, автор представил доказательства того, что именно он стоит за прошлогодней скандальной публикацией в The New York Times. В материале говорилось о том, что в Белом доме есть «движение сопротивления» Трампу, в которое якобы входят многие чиновники высокого ранга.